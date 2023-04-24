Традиционно в апреле в Мурманской области проходят Дни предпринимательства

Губернатор Андрей Чибис отметил, что программа в этом году сформирована по семи трекам. «Это образование, выставки-продажи, конкурсы. Несколько треков посвящены информационному сопровождению и инвестициям. С программой можно ознакомиться на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области», – сообщил глава региона.

Цель мероприятий– развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и новыми идеями в бизнес-сообществе региона, а также популяризация предпринимательства. Их завершит расширенное заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области. Подробности рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Глава региона также напомнил, что с 2021 года в Мурманской области работают инвеступолномоченные.

«Теперь в перечень их обязанностей входит и решение проблем предпринимателей. В этом году они также будут участвовать в расширенных встречах во всех муниципалитетах. На встречах с жителями в муниципалитетах я всегда задаю присутствующим из бизнес-сообщества вопросы о людях, которые уполномочены отвечать за инвестиции в муниципалитетах, и обратная связь действительно говорит, что эта система работает», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, об итогах работы в I квартале 2023 года рассказал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Фото: https://gov-murman.ru