Традиционное педагогическое совещание работников образования проходит в Мурманске

В его работе принимает участие губернатор Андрей Чибис. Обсуждение глава региона начал с вопроса обновления образовательных учреждений. В 2025 году оно коснулось 200 организаций, где учатся почти 74 тысячи детей и студентов. К новому учебному году преобразовано более 500 пространств. На эти цели направлено более 3,5 млрд рублей.

«На обновление школ, садов и колледжей направлено более 3,5 млрд рублей. Я подчеркиваю, эти средства пошли не на операционную деятельность, не на функционирование организаций – это инвестиции в образовательную среду. Нам всем важно, в какой среде мы находимся, но дети это чувствуют острее всего», – отметил Андрей Чибис.

Капитальный ремонт в 2025 году проведён в двух детских садах, трёх колледжах и 14 школах. Кроме того, в рамках уникального регионального проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом, в новом учебном году в Мурманской области открываются 60 новых образовательных площадок, в том числе 33 – в школах (из них 4 пространства «Уникум»), 20 – в детских садах, семь – в организациях дополнительного образования, которые впервые присоединились к проекту. Уже с 1 сентября дети смогут учиться и развиваться в обновленных условиях.

Кроме того, 1 сентября откроет двери Губернаторский лицей. Здесь будут готовить специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии. Для школьников создан современный технопарк и лаборатории. В новом учебном году обучение в 5-11 классах лицея начнут 375 ребят.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552454/#&gid=1&pid=1