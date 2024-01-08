«Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда»: в Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея состоялось открытие выставки «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда». Экспонаты были отобраны из коллекции общества «Япония в Мурманске».

На открытии выставки с приветственным словом выступила председатель сообщества «Япония в Мурманске» Руми Фукусима, которая рассказала об идее выставки, показала несколько видео об особенностях японской культуры и быта, провела обзорную экскурсию по выставке.

В течение работы выставки Руми и специалисты общества «Япония в Мурманске» проводят мастер-классы, которые пользуются высоким спросом. Например, у мурманчан и гостей города появилась возможность узнать о том, как правильно надевать кимоно, принять участие в чайной церемонии, сделать своими руками игрушки и некоторые элементы японской одежды.

Выставка – вторая часть проекта общества «Япония в Мурманске», реализуемого за счёт гранта, полученного от Министерства внутренней политики Мурманской области по итогам конкурса грантов среди НКО Мурманской области, участвующих в реализации государственной национальной политики.

Выставка будет экспонироваться до 21 января со среды по воскресенье с 11 до 19 часов. Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263131%2Fwall-11742142_20080