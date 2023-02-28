Традиционные спортивные выходные у сотрудников Мурманского морского торгового порта прошли ярко и весело

На территории турбазы «Теремок» состоялась XXI зимняя детская Спартакиада АО «ММТП». Несмотря на крепкие морозы, собралось очень много гостей и сотрудников предприятия. Так, приехали ученики транспортно-логистического класса гимназии №8 города Мурманска, школы мужества «Путь воина», представители АО «МАСКО», ООО «МБТ», ученики лицея №2, а также воспитанники Центра помощи семьи и детям.

В программе были любимый всеми саамский футбол, флорбол, лыжная эстафета, туристическая полоса, прыжки на скакалке, эстафета для ребят от 6 лет и соревнования для самых маленьких. Ребята прыгали, бегали, веселились, учились радоваться за соперника, сопереживать и разделять радость победы. Ведь спортивные соревнования как ничто другое мотивируют и мобилизуют ребёнка на достижения.

«Детская Спартакиада пользуется у портовиков колоссальным успехом! Ещё за месяц до её проведения ко мне начали подходить родители с вопросом – когда же она состоится. А нам бесконечно приятно её проводить, потому что это возможность для родителей и детей вместе весело провести выходные! Вы бы видели, как светятся глаза ребят, когда они получают призы за свои достижения!» - рассказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Все желающие могли отведать уху, приготовленную на костре. Для ребят был организован сладкий стол с бутербродами, булочками, печением, конфетами и пирожными.

На этот раз проведение Спартакиады совпало с проводами Масленицы. Поэтому гвоздём мероприятия стали традиционные хороводы вокруг чучела, после чего нарядную куклу сожгли. В честь праздника всех угостили свежеиспеченными блинами.

В конце всех ждало награждение победителей, в котором не оказалось проигравших. Ребята получили кубки, медали, грамоты и ценные призы. Уезжали с турбазы уставшие, но довольные тем, что эти длинные выходные закончились так продуктивно.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250987%2Falbum-149919532_291515196