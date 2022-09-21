Традиционный фестиваль «Мелодии Арктики» стартует в Мурманске в эти выходные

Мурманская областная филармония приглашает северян и гостей Кольского Заполярья на традиционный музыкальный фестиваль «Мелодии Арктики». В этом году в программу включено шесть концертов, в том числе всемирно известных коллективов – оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема и хоровой капеллы России имени Александра Александровича Юрлова.

Фестиваль стартует 25 сентября с выступления Мурманского филармонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, профессора Владимира Стачинского. Солистами станут северяне-лауреаты международных конкурсов: пианистка Диана Галахова, продолжающая обучение в Москве, и студент Мурманского колледжа искусств саксофонист Илья Макаров. Музыканты подготовили для слушателей программу из произведений Шопена, Глазунова, Шнитке и Свиридова.

Кроме того, в рамках «Мелодий Арктики» впервые в зале областной филармонии выступит известный московский ансамбль баянистов-виртуозов «Русский тембр». Музыканты играют на редких инструментах – тембровых баянах, которые позволяют исполнять репертуар симфонического оркестра – от классики до народной музыки и джаза. Органистка Мария Лобецкая и вибрафонист Павел Чижик из Санкт-Петербурга исполнят сочинения Пьяццоллы, Свиридова и популярного ныне композитора Людовико Эйнауди – одного из самых видных представителей неоклассики. Завершится фестиваль 20 ноября одним из шедевров духовной музыки – кантатой «Стабат Матер» Перголези в исполнении Мурманского филармонического оркестра и солистов филармонии под управлением преподавателя областного колледжа искусств Сергея Горбатюка.

Фестиваль «Мелодии Арктики» проводится в Мурманской областной филармонии с 2013 года. Его гостями в разные годы были Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета, народный артист России Даниил Крамер, квартет Олега Бутмана и другие звезды.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах филармонии или на сайте учреждения. Напоминаем, что выступления многих артистов доступны в рамках программы «Пушкинская карта».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом концертном сезоне северяне также могут посещать концерты по абонементу: владельцы абонементов пользуются льготами, так как стоимость посещения каждого концерта ниже цены разового билета. Приобрести абонемент можно только в кассе филармонии.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262933%2Fwall-139605315_20012