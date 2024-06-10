Традиционный фестиваль саамской музыки и культуры состоялся в Оленегорске

В Оленегорске состоялся традиционный фестиваль саамской музыки и культуры, в рамках фестиваля прошёл конкурс исполнителей на саамском языке «Голос Тундры». Неповторимую атмосферу создавали яркие национальные костюмы, трогательное исполнение произведений на саамском языке.

По итогам конкурса победителями в номинации «Традиционное саамское пение – луввьт» стали: Людмила Вальпетер (категория до 40 лет); Анастасия Королева (категория от 40 до 60 лет); Валентина Кириллова (категория от 60 лет).

В номинации «Современная песня на саамском языке» лучшими признаны: Ксения Королева (категория до 40 лет); Александра Гаврилова (категория от 40 до 60); Татьяна Цмыкайло (категория от 60 лет).

На центральной площади города состоялся турнир по национальным видам спорта на Кубок главы города Оленегорска. В состязании принимали участие 3 команды: «Гармония» из Молочного, «Тулома» из одноименного поселка, «Городские легенды» из Оленегорска.

Все участники показали невероятную силу, ловкость, сноровку при прохождении состязаний, подготовленных организаторами: саамский футбол, метание аркана, прыжки через нарты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, победителем турнира и обладателем Кубка главы города Оленегорска стала команда «Гармония».

Для гостей фестиваля развернулась выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, где были представлены: традиционная одежда саамов, предметы быта, различные изделия, поделки, инструменты, игрушки, украшения.

Представители общин познакомили жителей Оленегорска с историей саамов, обычаями и культурой. Все желающие смогли продегустировать уникальные саамские блюда.

Например, Родовая община «Пуаз» (олень) приготовила уху и угощала всех гостей и участников фестиваля.

Организаторы мероприятия: «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества», администрация города Оленегорска, Ассоциация кольских саамов, Ассамблея народов России Мурманской области и ЦКиД «Полярная звезда».

Фото: https://gov-murman.ru