Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил работу в период зимне-весенней навигацииЗаполярные юмористы снова рассмешили зал: в следующий этап прошли все команды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 11:00

Традиционный конкурс для журналистов и блогеров региона «Север на уровне сердца» стартует в августе

В августе журналисты и блогеры Мурманской области вновь смогут принять участие в традиционном конкурсе «Север на уровне сердца» памяти Николая Бакшевникова.

В этом году работы будут принимать по 7 темам, одна из которых – для юных участников: На Севере – жить. Материалы о проектах, реализованных в Мурманской области в рамках стратегического плана; На Севере – герои. Материалы о земляках, проявивших мужество и героизм; На Севере – трудиться. Материалы о людях, которые вносят ежедневный вклад в развитие региона; На Севере – учиться. Материалы о профессиях, которые можно получить в Мурманской области; На Севере – будь здоров. Материалы о развитии системы здравоохранения в Мурманской области; На Севере – твой шанс. Материалы о развитии предпринимательства в регионе и арктических преференциях; На Севере – моя Родина (для участников от 14 до 18 лет).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, расширен перечень номинаций: теперь кроме журналистов и блогеров участвовать смогут также фотографы и видеооператоры.

Приём материалов будет организован с 15 августа по 15 сентября. Участвовать смогут работы, опубликованные с 1 января по 1 сентября 2023 года.

Подробная информация и документы конкурса – по ссылке.

Контактные лица – Марианна Зюбанова, (8152) 486-243, zyubanova@gov-murman.ru; Кристина Довженко, (8152) 486-524, dovzhenkokv@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нужно ли образование для работодателей и если да, то какое? Обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
-Правовая консультация (18+)Что предпринять, чтобы не купить жильё у банкрота? Ответ знает Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3% мурманчан собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 45 копеек, евро теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика