Традиционный конкурс для журналистов и блогеров региона «Север на уровне сердца» стартует в августе

В августе журналисты и блогеры Мурманской области вновь смогут принять участие в традиционном конкурсе «Север на уровне сердца» памяти Николая Бакшевникова.

В этом году работы будут принимать по 7 темам, одна из которых – для юных участников: На Севере – жить. Материалы о проектах, реализованных в Мурманской области в рамках стратегического плана; На Севере – герои. Материалы о земляках, проявивших мужество и героизм; На Севере – трудиться. Материалы о людях, которые вносят ежедневный вклад в развитие региона; На Севере – учиться. Материалы о профессиях, которые можно получить в Мурманской области; На Севере – будь здоров. Материалы о развитии системы здравоохранения в Мурманской области; На Севере – твой шанс. Материалы о развитии предпринимательства в регионе и арктических преференциях; На Севере – моя Родина (для участников от 14 до 18 лет).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, расширен перечень номинаций: теперь кроме журналистов и блогеров участвовать смогут также фотографы и видеооператоры.

Приём материалов будет организован с 15 августа по 15 сентября. Участвовать смогут работы, опубликованные с 1 января по 1 сентября 2023 года.

Подробная информация и документы конкурса – по ссылке.

Контактные лица – Марианна Зюбанова, (8152) 486-243, zyubanova@gov-murman.ru; Кристина Довженко, (8152) 486-524, dovzhenkokv@gov-murman.ru.





Фото: https://gov-murman.ru