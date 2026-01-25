Традиционный квиз «Шара» собрал 16 студенческих команд

МАУ МП «Молодёжь51» продолжает реализацию городского проекта «Студенческая среда» в обновленном формате «Студенческая среда 2.0. Перезагрузка». Накануне своего профессионального праздника – Татьянина дня – мурманские студенты померились музыкальной эрудицией в традиционном ежегодном квизе «Шара».

Игра прошла в областной универсальной научной библиотеке, а её темой стал «Российский музыкальный код: от балалайки до битов». Ребята проверили (и успешно продемонстрировали) свои знания в сфере отечественной музыки, причём в самом широком жанровом диапазоне: академической, народной, кинематографической, популярной.

В состязании знатоков приняли участие 87 человек в составе 16 команд.

Как сообщает администрация города Мурманска, подобные мероприятия в ненавязчивой форме погружают молодёжь в мир родной культуры, делают участников богаче интеллектуально и духовно.

Именно такие задачи ставит перед собой «Студенческая среда» – марафон обучающих и развивающих событий для студенческого актива и кураторов студколлективов Мурманска. Его комплексная цель – вовлечение юношей и девушек в общественную деятельность и осмысленный, полезный досуг.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31766&page=1