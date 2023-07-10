Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 17:00
Традиционный мобильный скейт-парк в центре Мурманска сменил локацию
Раньше он находился непосредственно на площади Пять Углов, а теперь расположен в Центральном сквере со стороны улицы Пушкинской – напротив областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Такое решение было принято по просьбе жителей близлежащих домов, которые обратились с этим вопросом в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области в ходе личного приёма.
Напомним, установка скейт-парков в регионе ведётся в рамках стратегического плана «На Севере – жить» инициированного губернатором Андреем Чибисом. За 4 года в регионе появились 23 скейт-парка, включая два бетонных в Мурманске и Североморске, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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