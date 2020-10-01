Традиционный мотопробег «Кола – Мурманск» пройдёт 3 октября по новому маршруту

Состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке мотопробега «Кола – Мурманск», посвященного 455–летию города Колы и 104-й годовщине со дня основания города-героя Мурманска. Мотопробег запланирован на 3 октября.

Новый путь следования согласован с Управлением ГИБДД. Колонна мотоциклистов парадным строем проследует от площади им. Миронова в Коле. Маршрут будет пролегать через новую развязку с федеральной трассы Р-21 «Кола» на аэропорт, Восточно-объездную автодорогу, улицу Кооперативную, проспекты Кольский и Ленина, Героев-североморцев, улицу Александрова.

Финиш состоится у монумента «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Всего маршрут рассчитан на 1 час 10 минут.

Безопасность во время следования будут обеспечивать маршалы мотоклуба и специалисты по организации движения АО ВАД.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в финишной точке мотопробега – у подножия памятника – состоится митинг и будет официально объявлено о закрытии мотосезона 2020 года. Ожидается, что участие в торжественной церемонии и самом мотопробеге примет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.