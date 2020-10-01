В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 14:45

Традиционный мотопробег «Кола – Мурманск» пройдёт 3 октября по новому маршруту

Состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке мотопробега «Кола – Мурманск», посвященного 455–летию города Колы и 104-й годовщине со дня основания города-героя Мурманска. Мотопробег запланирован на 3 октября.

Новый путь следования согласован с Управлением ГИБДД. Колонна мотоциклистов парадным строем проследует от площади им. Миронова в Коле. Маршрут будет пролегать через новую развязку с федеральной трассы Р-21 «Кола» на аэропорт, Восточно-объездную автодорогу, улицу Кооперативную, проспекты Кольский и Ленина, Героев-североморцев, улицу Александрова.

Финиш состоится у монумента «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». 

Всего маршрут рассчитан на 1 час 10 минут.

Безопасность во время следования будут обеспечивать маршалы мотоклуба и специалисты по организации движения АО ВАД.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в финишной точке мотопробега – у подножия памятника – состоится митинг и будет официально объявлено о закрытии мотосезона 2020 года. Ожидается, что участие в торжественной церемонии и самом мотопробеге примет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россия на кризисной развилке?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 1,7 рубля, доллар потерял 1,5 рубля-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика