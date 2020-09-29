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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 16:30

Традиционный мотопробег в честь Дня основания Мурманска может пройти по новому маршруту

В правительстве Мурманской области под председательством министра градостроительства и благоустройства Марии Гавриловой состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению традиционного мотопробега Кола – Мурманск, который должен состояться 3 октября.

В этом году, в связи с завершением работ по строительству развязки федеральной трассы Р-21 «Кола» на аэропорт, традиционный мотопробег может пройти по новому маршруту, а именно: Кола – развязка на аэропорт – восточно-объездная автодорога - улица Кооперативная – проспект Кольский – проспект Ленина – ул. Александрова – монумент Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Сейчас все нюансы прорабатываются совместно с управлением ГИБДД. Между тем, организаторы готовы предложить и альтернативный маршрут.

Ожидается, что в праздничном мероприятии примет участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы прорабатывают сценарии торжественного страта и финиша мотопробега. В мероприятии примут участие представители Правительства Мурманской области, власти Мурманска и Кольского районов, представители Росавтодора, ФКУ Упрдор «Кола», АО ВАД. Подробная информация о времени старта и финиша, других деталях мотопробега будет на днях опубликована в средствах массовой информации.

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