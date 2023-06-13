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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.23 14:50

Традиционный праздник «День сирени» провели в столице Кольского Заполярья сотрудники Мурманского морского торгового порта

Восьмой год подряд в начале лета портовики высаживают кустики сирени. На этот раз кустарники высаживали вместе с эколятами - воспитанниками Центра образования «Лапландия» на берегу Семёновского озера с видом на мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

«Эта акция очень полюбилась портовикам – мы рады облагораживать любимый город. Причём сотрудники Мурманского морского торгового порта приходят на субботники вместе с детьми, учат их бережному отношению к природе, а позже во время семейных прогулок проверяют – как же чувствуют себя посаженные ими кустарники», - рассказывает начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Не зря для посадки была выбрана сирень – именно она ассоциируется у северян с началом лета. Примечательно, что недалеко от только что высаженных кустиков красуются те, что портовики посадили ранее, они уже набирают цвет. А недалеко ароматно расцвела черемуха, также посаженная сотрудниками АО «ММТП».

«В этом году мы подготовили сто кустов сирени. Причём эти саженцы особенные – они адаптированы к суровому заполярному климату и цветут особенно пышно, образовывая огромные «шапки» ароматных соцветий. Портовики заранее подготовили лунки для кустов, а перед началом высадки провели мастер-класс для собравшихся, чтобы научить участников праздника правильно высаживать сирень», - рассказала начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» Ирина Гречишникова.

В общей сложности с 2015 года портовиками было высажено 1500 кустов сирени, более 1400 кустарников, 187 деревьев различных пород и 418 елей. Сделать город ещё более зелёным – главная задача для портовиков, ведь нам на Крайнем Севере так этого не хватает.

Ранее сирень высаживали у монумента «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», на площадке на улице Туристов, парковую зону в районе Семёновского озера и областного центра дополнительного образования «Лапландия», а также детскую площадку возле памятника «Ждущей».

Напомним, работа по озеленению ведётся в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» и является одним из проектов по улучшению комфортной городской среды областного центра.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251850%2Fwall-149919532_3233

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