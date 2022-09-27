Традиционный праздник для детей прошёл в Мурманском морском торговом порту – детская летняя Спартакиада

С самого утра портовики со своими детьми собрались на турбазе «Теремок». Гостями стали дети сотрудников АО «ММТП», ООО «МБТ», транспортно-логистических классов гимназии №8, а также воспитанники мурманского Центра помощи семьи и детям.

«Проводить выходные весело и с пользой уже давно стало доброй традицией в Мурманском морском торговом порту. Приятно видеть, что вы приобщаете к спорту и своих детей. Таким образом мы вносим свой вклад в формирование здорового образа жизни, который закладывается в юном возрасте! Желаю юным спортсменам отлично провести время, побеждать и просто получать удовольствие от соревнований!» - напутствовал на церемонии открытия заместитель исполнительного директора по снабжению АО «ММТП» Александр Осипов.

В программе были весёлые старты, туристическая полоса, прыжки на скакалке, саамский футбол и флорбол. В перерывах между соревнованиями ребята могли перекусить заботливо приготовленными для них пирожками и бутербродами. В этот день на турбазе царили только смех, радость и счастье. Именно таким и должно быть детство! Ребята общались, играли, фотографировались с героем Спартакиады лисом Мур-муриком, а в конце всех ждала церемония награждения, где никто не остался без подарка. Победителям вручили подарочные сертификаты, медали и кубки.

«Каждый раз мы стараемся придумывать что-то новое для ребят, поэтому соревнования немного отливаются от прошлогодних. Члены родительского комитета Мурманского морского торгового порта тщательно готовятся перед праздником, разыскивая интересный реквизит для весёлых стартов и продумывая всё так, чтобы детям любого возраста было интересно», - отметила председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250047%2Falbum-149919532_286650082