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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.24 15:20

Традиционный субботник провели работники Мурманского морского торгового порта, члены их семей и друзья на турбазе «Теремок»

Турбаза предприятия расположена на Верхнетуломском водохранилище. Его берега – одно из любимых жителями Мурманской области мест отдыха. Мурманские портовики уже несколько лет по собственной инициативе участвуют в поддержании чистоты и порядка не только на территории турбазы, но и на прилегающей территории.

На призыв волонтёрского отряда откликнулись представители всех ключевых подразделений порта: грузовых районов 1 и 2, экологической службы, лаборатории и канцелярии, учебного комбината, службы информационных технологий и материального снабжения и представители Совета ветеранов ММТП. Они с энтузиазмом убирали старую листву и засохшие ветки, обновляли инфраструктуру турбазы – красили беседку для отдыха и мангальную зону. Всего в рамках субботника было собрано 56 мешков мусора, которые впоследствии были вывезены и утилизированы. Завершением субботника стал обед на свежем воздухе за общим столом с ухой, которую подготовил родительский комитет Мурманского морского торгового порта.

«У всех без исключения было позитивное настроение под стать отличной погоде. Мы сделали хорошее, правильное дело с точки зрения защиты природы. А многие работники порта узнали друг друга не по голосу в телефонной трубке, а по глазам и улыбкам. Теперь и наша ежедневная работа будет спориться лучше, а проблемы – решаться быстрее», - сказала начальник складского хозяйства грузового района №2 Елена Малашевская.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255083%2Fwall-149919532_3992

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