Традиционный турнир по дзюдо стартовал 25-й раз

Более 120 спортсменов со всего региона принимают участие в турнире по дзюдо памяти почётного гражданина города-героя Мурманска, полного кавалера ордена Славы Ивана Алексеевича Бородулина.

Ребята борются за награды на татами Дворца спорта Центрального стадиона профсоюзов. В торжественной церемонии открытия турнира приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

— Мы видим, какое большое количество детей, и юношей, и девушек, занимаются сегодня дзюдо в Мурманске. Именно этот вид спорта закаляет характер, воспитывает стойкость и мужество, а для молодежи это очень важно, — отметила Людмила Левченко.

Как сообщает администрация города Мурманска, турнир проводится 25-й год подряд, он стал путевкой в спортивную жизнь многим борцам города и области. Дзюдоисты соревнуются в разных весовых категориях как в личном, так и в командном зачетах.

Победители и призеры традиционного турнира получают кубки, вымпелы и дипломы, также учреждены специальные призы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23668&page=1