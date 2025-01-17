Традиционный VII открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» пройдёт в Мурманске в этом году 15-16 марта

Приём заявок стартует с 1 февраля.

«Приглашаю опытных знатоков и новичков к участию в одном из крупнейших фестивалей Северо-Запада! Следите за новостями в группе турнира», - написал на своей страничке в телеграм-канале Юрий Сердечкин.

Напомним, в прошлом году двухдневное событие собрало на своей площадке 52 команды из Мурманска и Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники сразились в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Свою игру».

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457246808%2Fafe9eb67bbe2aabca1