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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 14:00

Традиция отмечать первую зарплату с друзьями уходит в прошлое

Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 6 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

62% россиян помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату. Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (68% против 57%). С возрастом подобные детали забываются: среди респондентов до 35 лет помнят сумму первого заработка 67%, среди россиян старше 45 лет — 58%.

На что же тратят первую зарплату?

Оказалось, что чаще всего — на предметы гардероба (13%) и продукты (12%). По 8% респондентов рассказали, что израсходовали деньги на семейные нужды и покупку техники. 7% отдали заработок родителям или второй половине. 6% потратили деньги на подарки родным и любимым, 5% — на оплату коммунальных услуг, 4% — на себя. По 3% рассказали, что первая зарплата ушла на путешествия и накопления. По 2% тратили деньги на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов. Еще 2% поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями. Кто-то купил с первой зарплаты велосипед, кто-то — часы или духи, кто-то отдал на благотворительность.

Женщины чаще мужчин тратили первую получку на наряды (14% против 11% соответственно), бытовые нужды (12% против 5%) и обучение (4% против 1%). Они также чаще передавали деньги родителям или мужу. Мужчины же чаще расходовали на продукты (16% против 7% среди женщин), технику (9% против 6%) и раздачу долгов (3% против 0%).

К факту получения первого в жизни заработка россияне стали относиться проще. По сравнению с 2020 годом первую зарплату стали чаще тратить на продукты (+5 п.п.) и реже — на подарки или покупку нового телефона (минус по 3 п.п.). За 15 лет тех, кто отмечает получение первой зарплаты с друзьями, стало меньше (минус 4 п.п.).

Время проведения опроса: 14—23 января 2025 года.

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