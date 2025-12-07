Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиция прощания с коллегами в последний день работы ближе молодёжи

Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвёртый. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт увольнения с работы.

Чаще всего, покидая компанию, россияне прощаются с сослуживцами только устно (47%). 27% приносят на работу угощения для коллег, причём такая форма прощания становится всё более популярной. Такие форматы, как прощальная вечеринка или поход в бар (5%) либо прощальное письмо (4%), являются скорее исключением.

Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвёртый (26%).

Мужчины значительно чаще женщин ограничиваются исключительно устным прощанием (53 и 42% соответственно). Россиянки, в свою очередь, чаще угощают коллег в свой последний рабочий день (29% против 24% среди мужчин) и организовывают прощальные посиделки в кафе или походы в бар (7% против 3% среди мужчин).

Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (30%) и реже всего уходит без прощания (22%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние: такая модель поведения свойственна каждому третьему.

Время проведения опроса: 26 ноября — 2 декабря 2025 года.

