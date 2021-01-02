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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.21 12:00

Традиция уходит в прошлое: отмечать с друзьями первую зарплату стали реже

За минувшее десятилетие россияне стали реже тратить первую зарплату на алкоголь и чаще — на оплату съёмного жилья и обучение. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса 1600 респондентов их всех округов страны.

Помните ли вы, какую сумму вы получили в свою первую зарплату? Две трети россиян (67%) ответили на этот вопрос утвердительно. Точную цифру чаще всех помнят респонденты в возрасте до 24 лет (76%), т.к. это событие произошло с ними сравнительно недавно.

Свою первую зарплату россияне чаще всего тратят на одежду и обувь (13%), на жизнь и подарки близким (по 9%), покупают еду и отдают родителям (по 7%). На оплату коммунальных услуг или съёмной квартиры израсходовали первые заработанные деньги 6% опрошенных. На технику, телефон или «на себя» — по 5%. Начали копить или, наоборот, потратили на развлечения и путешествия — по 4%. У 3% респондентов первая заплата ушла на возврат долгов, столько же (3%) потратили её на образование. У 2 россиян из 100 первые заработанные деньги ушли на алкоголь — «отметили с друзьями».

По данным опроса, женщины чаще тратят первую зарплату на одежду, подарки, жильё и обучение, а мужчины — на бытовые нужды, технику, отдают родителям или начинают копить.

По сравнению с 2010 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, россияне стали чаще тратить первую зарплату на оплату съёмного жилья, бытовые нужды, а также на образование. А вот «отмечать с друзьями» первую зарплату стали реже: если в 2010 году на алкоголь её тратили 6% россиян, то в 2020 — лишь 2%.

По сравнению с результатами общероссийского опроса, москвичи первую зарплату реже тратят на одежду (9%) и чаще — на образование (5%). Петербуржцы же чаще отдают деньги родителям (9%) и покупают с первой получки технику (6%).

Комментарии

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