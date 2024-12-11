Традиция украшения рабочих мест к Новому году нравится 3 из 4 офисных сотрудников

Традиция украшения офиса к Новому году больше всего по душе молодым женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

7 из 10 офисных сотрудников сообщили, что в их компаниях существует традиция украшать рабочие места к Новому году: каждый пятый рассказал, что создание праздничной атмосферы берёт на себя работодатель, ещё 21% — что украшения допускаются, но за счёт сотрудников, а 3 из 10 человек — что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством.

Судя по данным опроса, традиция украшения офиса к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодёжи.

76% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.

Новогодней атмосфере в офисе женщины радуются больше мужчин. Сотрудникам моложе 35 лет традиция нравится больше, чем тем, кто старше.

Время проведения опроса: 25 ноября — 5 декабря 2024 года.