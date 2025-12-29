Традиция заказа новогоднего подарка популярнее с каждым годом, но подарки-сюрпризы по-прежнему на первом месте

В этом году 24% мужчин и 27% женщин планируют заказать подарок своей половине. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке или отношениях.

Заказ или сюрприз?

1 из 2 мужчин и каждая вторая женщина предпочтут в качестве подарка на новый год сюрприз. 26% мужчин и 3 из 10 россиянок — за практику заказа подарков. И предпочтения вторых половин лучше учитывать: сторонников заказа подарков сюрприз с большей долей вероятности не обрадует.

В этом году 24% мужчин и 27% женщин планируют заказать подарок своей половине или максимально прозрачно намекнуть на желаемое, а по 38% настроены ждать сюрприза. Традицию дарить друг другу подарки на Новый год не поддерживают 14% пар.

За 3 года россияне стали реже стесняться заказывать подарки и чаще признаваться, что их радует именно такой формат.

Что россияне будут дарить любимым в этом году? Мужчины чаще всего планируют дарить своим спутницам украшения, драгоценности или часы (9% опрошенных), деньги (7%), путешествия либо букет (по 4%). Женщины в качестве подарка для своих партнёров чаще всего называют одежду и аксессуары (8%), а также организацию новогоднего застолья (5%). По 4% россиянок будут дарить деньги или мужской парфюм.

30% мужчин и 38% женщин до сих пор не определились с подарком второй половине.

Время проведения опроса: 8—15 декабря 2024 года.