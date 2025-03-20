«Траектория роста» объединила работников культуры

В Мурманске на площадке Детской школы искусств №3 прошёл III городской фестиваль-лаборатория детских школ искусств «Траектория роста». Мероприятие приурочено к наступающему Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

Впервые фестиваль прошёл в 2023 году. По уже сложившейся традиции, он состоит из двух частей – учебно-методической и праздничной. В рамках первой педагоги повышают свой профессиональный уровень, обмениваются опытом, занимаются в мастер-классах. Что же касается торжественной части, то её составляющими являются выступления талантливых ребят и вручение наград отличившимся работникам сферы культуры города-героя.

Открылся праздник Гимном Российской Федерации в исполнении сводного хора учеников детских школ искусств Мурманска.

В церемонии награждения приняли участие почётные гости – первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба, председатель комитета по культуре администрации города Елена Крынжина.

Иван Лебедев вручил почётные грамоты и благодарственные письма главы города Мурманска 24 сотрудникам городских учреждений культуры.

- Ваш труд бесценен. Ведь в то время, как жители Мурманска отдыхают на мероприятиях, вы их организуете, репетируете. В выходные вы работаете с нашим подрастающим поколением. Спасибо вам за ваш труд и преданность делу! – сказал, обратившись к участникам фестиваля, первый заместитель главы города.

В число поощренных вошли преподаватели школ искусств, работники ДК «Первомайский», МБУК «Центр досуга и семейного творчества» и МАУК «Мурманские городские парки и скверы». Помимо педагогов, хормейстеров, художников и хореографов заслуженных наград были удостоены рядовые работники учреждений культуры - гардеробщики, рабочие, уборщики, администраторы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29592&page=1