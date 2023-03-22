«Траектория роста»: в Мурманске прошёл первый фестиваль-лаборатория детских школ искусств

Сегодня на базе МБУ ДО города Мурманска «Детская школа искусств №3» прошёл I открытый фестиваль-лаборатория детских школ искусств города Мурманска «Траектория роста».

Мероприятие, приуроченное ко Дню работника культуры, объединило почти все учреждения сферы культуры, расположенные на территории города Мурманска: образовательные организации, библиотеки, дома культуры, а также профильные профессиональные образовательные организации региона.

Среди участников фестиваля - руководители, методисты и преподаватели детских школ искусств и учреждений культуры Мурманска, Североморска и Кольского района.

В числе приглашенных гостей – специалисты, кандидаты наук, преподаватели высших и средних профессиональных учреждений образования.

Открылся фестиваль дискуссией «Проблемы организационно-методического сопровождения реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств и перспективы развития детских школ искусств (по видам искусств)». Также в рамках круглого стола «От детских проб до профессионального самоопределения» участники обсудили вопросы кадровой политики и профессиональной ориентации обучающихся.

Как сообщает администрация города Мурманска, более 70 педагогов приняли участие в мастер-классах лаборатории «Актуальные вопросы практической педагогики: от класса к сцене», обменялись опытом применения эффективных практик обучения исполнительскому мастерству, хореографии, изобразительной деятельности и декоративно-прикладном творчеству, а также рассмотрели актуальные направления и методики преподавания теоретических дисциплин.

Финальной частью фестиваля стал концерт мурманских учащихся, которые представили зрителям сольные и ансамблевые, хоровые, вокальные, инструментальные, народные, танцевально-хореографические и театральные номера.

Завершилось событие торжественной церемонией награждения специалистов учреждений сферы культуры города Мурманска, внесших значительный вклад в развитие дополнительного образования, воспитания детей и молодежи, сохранения и развития народных и культурных традиций.

Памятный адрес главы администрации города Мурманска получили 5 руководителей мурманских учреждений культуры. Благодарственные письма главы муниципального образования город Мурманск были вручены 14 участникам, почётной грамотой главы муниципального образования город Мурманск награждены 7 человек.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24638&page=1