Тральщик Северного флота «Коломна» отрабатывает учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Сегодня базовый тральщик «Коломна» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отрабатывает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля по предназначению.

Экипажем базового тральщика проводятся тренировки по поиску, обнаружению мин с использованием гидроакустических станций и тралов.

Ранее боевые расчёты тральщика выполнили ряд артиллерийских стрельб по морской мишени, имитирующей безэкипажный катер, береговой цели, а также по мишени, имитирующей плавающую мину. Также экипаж отработал задачи обеспечения противодиверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, базовый тральщик проекта 12650 «Коломна» предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510722@egNews