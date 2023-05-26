Тральщик Северного флота «Коломна» выполнил боевые упражнения в полигонах Баренцева моря

Экипаж базового тральщика «Коломна» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил боевые упражнения в полигонах Баренцева моря, в том числе в рамках второй курсовой задачи были отработаны навыки поражения летательных аппаратов и боевых кораблей противника, а также плавающих мин.

Стрельбы выполнялись универсальными скорострельными установками калибра 30 мм, которые являются основным оружием самообороны корабля.

Кроме того, экипаж тральщика отработал обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания, ведение борьбы за живучесть и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.

Экипажем базового тральщика «Коломна» также выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проводке подводной лодки за тралами через минное заграждение.

Полигон с минным заграждением для выполнения учебно-боевого упражнения экипажем тральщика оборудовал малый противолодочный корабль «Снежногорск».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, базовый тральщик проекта 12650 «Коломна» предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне. Для снижения магнитного поля корабля его корпус выполнен из дерева.

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют современное радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение. Помимо своего основного предназначения они могут использоваться для выполнения задач по охране водного района.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12468510@egNews