Тральщик Северного флота «Соловецкий юнга» выполнил боевые упражнения в полигонах Баренцева моря

Экипаж базового тральщика «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс боевых упражнений в полигонах Баренцева моря.

В рамках учения была осуществлена проводка подводной лодки за тралами через минное заграждение и постановка контактных и неконтактных тралов.

Затем боевые расчёты артиллерийской установки учились сбивать низколетящие летательные аппараты, уничтожать плавающие мины, боевые корабли противника и береговые цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме совершенствования навыков применения артиллерийского вооружения, экипаж тральщика отработал отдельные элементы второй курсовой задачи, в том числе обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств по различным вводным.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453102@egNews