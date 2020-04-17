Тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» вышел Баренцево море для артиллерийской подготовки

Экипаж морского тральщика Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владимир Гуманенко» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота для выполнения учебно-боевых задач. Корабль проведёт стрельбу по морской цели и отработает ведение артиллерийского боя с кораблём условного противника на средней дистанции.

В ходе учебного артиллерийского боя экипаж корабля отработает общую организацию борьбы за живучесть в море, устранение условных боевых повреждений оружия и технических средств на палубе и заделку пробоин корпуса на ходу.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения поставленных задач тральщик вернётся в пункт постоянного базирования в Кольском заливе — город воинской славы Полярный.