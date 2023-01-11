Тральщик Северного флота «Ядрин» вышел в Баренцево море для артиллерийской подготовки

Базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ядрин» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота для выполнения учебно-боевых задач.

Экипаж тральщика отработает ряд артиллерийских стрельб, тактическим фоном которых станет отражение атак условного противника с воздуха и с моря.

Боевой расчёт 30-мм автоматической артиллерийской установки выполнит стрельбы по поражению воздушных имитированных целей, надводных морских целей, а также по уничтожению макета плавающей мины.

Кроме этого, военные моряки отработают задачи по устранению условных боевых повреждений оружия и технических средств корабля на ходу, общей организации борьбы за живучесть в море.

После выполнения учебно-боевых задач в море тральщик вернётся в пункт постоянного базирования – город Полярный, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12451154@egNews