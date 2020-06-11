Тральщики Кольской флотилии отработали стрельбу по плавающей мине

Экипажи базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил «Ельня», «Коломна» и «Ядрин», а также «Котельнич» и «Соловецкий юнга» отработали комплекс задач противоминного обеспечения и противодиверсионной обороны в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море, Кольском заливе и отдельных его бухтах.

В течение нескольких дней в рамках проводимого оперативно-тактического учения по отражению агрессии условного противника в Арктике, тральщики в составе двух корабельных тральных групп обеспечили развертывание сил в море, выход из базы крупных надводных кораблей и атомных подводных лодок, провели разведывательный и контрольный поиск мин с помощью различных видов тралов, а также отработали задачи противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования флота.

На завершающем этапе учения каждый экипаж тральщиков отработал боевые упражнения по расстрелу плавающей мины комплексами артиллерии малого калибра.

Как сообщает пресс-служба СФ, после успешного выполнения всех поставленных задач корабли вернулись в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота – город воинской славы Полярный.