Тральщики Кольской флотилии в рамках учения с арктической группировкой обеспечили вывод корабельных сил из пунктов базирования Северного флота

Вчера две корабельные минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой обеспечили вывод корабельных сил из пунктов базирования.

В составе корабельных минно-тральных групп действовали морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Ельня», «Соловецкий юнга», «Ядрин» и «Котельнич».

В рамках проводимого учения корабельные минно-тральные группы, используя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы, обеспечила безопасный выход по судоходному фарватеру из пунктов базирования надводных кораблей и подводных лодок флота, в том числе атомных подводных ракетных крейсеров.

На заключительном этапе учения экипажам тральщиков предстоит выполнить зачётные стрельбы из малокалиберной артиллерии по макету плавающей мины.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе корабельных минно-тральных групп.