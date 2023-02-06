Тральщики Кольской флотилии выполнили задачи по тралению судоходного фарватера в Баренцевом море

Сегодня минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий юнга» отработала задачи по основному предназначению в Баренцевом море.

В морских полигонах боевой подготовки корабли выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, а также отработали ряд элементов второй курсовой задачи.

В ходе данных плановых мероприятий боевой подготовки корабельная тральная группа также выполнила задачи противоминного обеспечения выхода подводной лодки и пункта постоянного базирования в назначенный район.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453740@egNews