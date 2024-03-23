Тральщики Северного флота отработали артиллерийскую подготовку в Баренцевом море
В полигонах боевой подготовки в Баренцевом море проведены артиллерийские стрельбы экипажей морского тральщика «Владимир Гуманенко» и базового тральщика «Ядрин» Северного флота.
Боевые расчёты кораблей учились вести разведывательный поиск и уничтожать участки минного заграждения, поражать плавающие мины.
Кроме того, военные моряки отработали задачи по защите кораблей от морских и воздушных беспилотных средств.
Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение. Помимо своего основного предназначения они могут использоваться для выполнения задач по охране водного района.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505842@egNews