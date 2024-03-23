Тральщики Северного флота отработали артиллерийскую подготовку в Баренцевом море

В полигонах боевой подготовки в Баренцевом море проведены артиллерийские стрельбы экипажей морского тральщика «Владимир Гуманенко» и базового тральщика «Ядрин» Северного флота.

Боевые расчёты кораблей учились вести разведывательный поиск и уничтожать участки минного заграждения, поражать плавающие мины.

Кроме того, военные моряки отработали задачи по защите кораблей от морских и воздушных беспилотных средств.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение. Помимо своего основного предназначения они могут использоваться для выполнения задач по охране водного района.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505842@egNews