Тральщики Северного флота отработали стрельбы в Баренцевом море

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ельня» и «Соловецкий юнга» провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям в полигонах Баренцева моря. Боевые расчёты малокалиберной зенитной артиллерии отработали отражение условных средств воздушного нападения противника, катеров, а также уничтожили макеты плавающих мины.

Район выполнения боевых упражнений был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после выполнения стрельб экипаж тральщика «Соловецкий юнга» направился в Мотовский залив, где провёл учебное траление мин. Моряки базового тральщика «Ельня» отработали учение по противоподводно-диверсионной обороне корабля при якорной стоянке на незащищённом рейде возле острова Кильдин в Баренцевом море и выполнили практическое гранатометание на поражение условных боевых пловцов противника.

Выполнение тральщиками учебно-боевых задач прошло на фоне учения с Арктической экспедиционной группировкой Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12406671@egNews