Тральщики Северного флота выполнили плановые задачи в Баренцевом море

Дивизион тральщиков из состава бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал плановые задачи боевой подготовки в составе соединения.

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Соловецкий юнга», «Котельнич» и «Коломна» выполняли задачи по своему основному предназначению в составе двух корабельно-тральных групп.

Экипажи кораблей выполнили траление заданного участка морского полигона, используя различные виды тралов. В ходе выполнения задачи моряки отработали совместное маневрирование, а также проводку по протраленному фарватеру подводных лодок Северного флота.

Как отмечает пресс-служба СФ, особенностью данного учения стало то, что экипажи тральщиков отрабатывали задачи по противоминному обеспечению в районе, где накануне малый противолодочный корабль «Юнга» выполнил практические минные постановки.

Расчёты артиллерийских батарей кораблей, в рамках учения по противовоздушной обороне, также выполнили стрельбу по воздушным мишеням, поставленным противолодочным самолетом Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе корабельных минно-тральных групп.

