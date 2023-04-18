Тральщики Северного флота выполнили учебное траление мин в Баренцевом море

Базовые тральщики «Ядрин» и «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

В составе минно-тральной группы корабли выполнили траление заданного участка морского полигона, используя различные виды тралов, стоящих на вооружении ВМФ России. В ходе выполнения учебно-боевой задачи моряки отработали совместное маневрирование, а также проводку по протраленному фарватеру атомного подводного крейсера.

Как сообщает пресс-служба СФ, траление морских мин является основной задачей минно-тральных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков отрабатывают её в каждом периоде боевой подготовки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464487@egNews