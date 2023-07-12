Тральщики во время учений провели большой десантный корабль «Александр Отраковский» через «минные заграждения»

Сегодня экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский», выполняющего учебно-боевые задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, отработал форсирование условных минных заграждений по протраленному фарватеру.

Учение по минно-тральному обеспечению развёртывания надводных сил обеспечила группа тральщиков Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Котельнич» и «Коломна». В ходе учения минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, предназначенных для поиска морских мин. Большой десантный корабль «Александр Отраковский» выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию.

После отработки противоминных задач базовые тральщики «Котельнич» и «Коломна» вернулись в пункт постоянного базирования - г. Полярный, а экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» продолжил совершенствование военно-морской выучки в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» был назван в честь командовавшего группировкой Северного флота на Северном Кавказе начальника береговых войск СФ Героя России генерал-майора Александра Ивановича Отраковского.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472688@egNews