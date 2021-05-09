Трансляция акции «Бессмертный полк онлайн» начнётся в 15.00

Сегодня в каждом регионе России в 15.00 по местному времени начнётся трансляция онлайн-шествия Бессмертного полка. Посмотреть его можно будет на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Ссылка на трансляцию будет также доступна в официальной группе правительства Мурманской области».

Подавшие заявку получают информацию о колонне и времени показа по электронной почте или номеру телефона, если они были указаны при регистрации. Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии рядом. Запись видео с шествием будет доступна с 12 мая на сайте трансляции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в очном формате шествие Бессмертного полка состоится в годовщину Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

В 2020 году на участие в онлайн-шествии было подано порядка 3 млн заявок из разных стран, трансляцию посмотрели около 25 млн человек во всем мире.