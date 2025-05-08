Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян

В этом году 65% россиян собираются смотреть трансляцию парада Победы на Красной площади, а 4 из 10 москвичей уже наблюдают за репетициями праздника на улицах столицы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

65% россиян планируют смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наши соотечественники подчеркивают особое отношение к этому событию: «Это мой любимый праздник, горжусь ветеранами». Чем старше респонденты, тем выше интерес к трансляции, — среди граждан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 59%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — 75%.

Подготовка к празднованию идёт полным ходом. 4 из 10 экономически активных москвичей наблюдают репетиции парада Победы — каждый десятый следит за расписанием и ходит целенаправленно, 3 из 10 удалось случайно застать подготовку.

Мужчины чаще женщин проявляют активный интерес к подобным событиям в преддверии Дня Победы (11% против 8% соответственно). Среди жителей столицы от 35 до 45 лет больше тех, кто намеренно ходит на репетиции парада: 11%, для сравнения среди более молодых таких 8%.

Время проведения опроса: 18 апреля — 5 мая 2025 года.