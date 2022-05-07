Трансляцию парада Победы планируют смотреть 6 из 10 мурманчан

Трансляцию парада Победы в этом году собирается смотреть больше мурманчан, чем в прошлом. Интерес к мероприятию чаще проявляет старшее поколение, по опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Смотреть трансляцию парада Победы 9 Мая в этом году собираются практически 6 из 10 мурманчан (59%). «Сейчас особенно важно помнить о подвиге наших дедов», — комментируют респонденты. У 33% опрошенных иные планы: участие в праздничных мероприятиях в своем населенном пункте, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.

Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию: если среди мурманчан до 34 лет утро 9 Мая проводят перед телевизором 44%, то среди респондентов старше 45 — 67%. Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (61% против 54% соответственно).

В этом году смотреть трансляцию парада Победы собирается на больше россиян, чем год назад: «Мои деды воевали, это наша гордость. Мы живём сейчас только благодаря их победе!»

Время проведения: 4—5 мая 2022 года.