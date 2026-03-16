Трансплантология в Мурманской области выходит на новый уровень благодаря партнёрству с петербургскими учёными

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Министерство здравоохранения Мурманской области и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание, организацию и непрерывное развитие эффективной системы донорства и трансплантации органов на территории Мурманской области. Свои подписи под ним поставили заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев и директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вадим Мануковский.

Главная цель двустороннего партнёрства заключается во внедрении передовых биомедицинских технологий и создании условий, при которых трансплантация органов станет системным и эффективным направлением в региональном здравоохранении. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина станет опорной базой для развития данного направления в Кольском Заполярье.

«В рамках сотрудничества предстоит масштабная совместная работа по целому ряду направлений. В первую очередь планируется выстроить чёткую маршрутизацию пациентов и привлечь к этой деятельности новые медицинские организации, обеспечив их соответствующим лицензированием. Организационно-методическая и научная поддержка со стороны петербургского института поможет внедрить современные клинические рекомендации и протоколы лечения, а также позволит провести качественное обучение мурманских специалистов. Кроме того, наше партнёрство открывает путь для развития трансляционной медицины, широкого внедрения телемедицинских технологий и практического применения передовых методов спасения жизней в регионе», — рассказал Дмитрий Панычев.

Ещё одним важным аспектом взаимодействия станет тесный межрегиональный обмен. Он включает в себя не только передачу опыта, но и совместную клиническую работу. Для контроля качества оказываемой медицинской помощи будут разработаны протоколы независимой оценки и запущен регулярный мониторинг состояния всей отрасли.

Отдельное внимание уделят просветительской работе и развитию культуры донорства в регионе. Планируется проведение мероприятий, которые помогут жителям больше узнать о достижениях современной трансплантологии. Внедрение этих передовых технологий дарит шанс на спасение пациентам с тяжёлыми заболеваниями, возвращая им надежду на полноценную жизнь.

