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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.22 14:00

Транспорт севера: ещё 34 новых автобуса и троллейбуса выходят на маршруты в Мурманской области

В Мурманской области продолжает набирать обороты масштабная программа по обновлению пассажирского автопарка. По итогам 2021 года благодаря областной субсидии приобретено 11 новых троллейбусов и 23 автобуса большого класса.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 24 января  обновлённый автопарк АО «Мурманскавтотранс» и АО «Электротранспорт» оценил губернатор Андрей Чибис.

«Такая масштабная программа обновления общественного транспорта особенно важна в условиях нашего климата. По итогам этой программы в прошлом году приобретено 90 машин, а 34 новых автобуса и троллейбуса закуплены за счёт федеральных денег, которые получила управленческая команда нашего региона в качестве бонуса в областной бюджет. Так, на закупку этой техники направлено более 200 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что акцент будет сделан на радикальное обновление транспортной связи в агломерации Мурманска и Североморска.

«Транспорт очень современный. Более того, он брендирован в стиле северного сияния. Автобусы и троллейбусы полностью подходят к нашим климатическим условиям и могут работать до –45 градусов, выдерживают различные перепады температур. Кроме того, он очень безопасный, удобный, в том числе, для маломобильных групп населения», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, в настоящее время реализована только первая часть программы. Более масштабное обновление пассажирского автотранспорта запланировано на 2022-2023 годы.

«Ожидаем, что наши коллеги на федеральном уровне разработают соответствующую программу, благодаря чему мы сможем совместить усилия. Тем не менее, на 2022-2023 годы в областном бюджете на эти цели уже предусмотрено порядка 800 млн рублей ежегодно, – сообщил Юрий Сердечкин. – И отмечу, что уже практически вся новая техника работает на линиях».

Всего АО «Электротранспорт» приобретено шесть троллейбусов марки «Авангард», пять троллейбусов производства Белорусского завода «Белкоммунмаш» и три автобуса марки «НефАЗ». Весь транспорт низкопольный, имеет пандусы для колясочников, «Белкоммунмаш» и «НефАЗ» оборудованы устройством наклона кузова. Машины имеют устройства для зарядки смартфонов, системы информирования пассажиров, видеонаблюдения, навигации, снабжены системой пожаротушения.

Троллейбусы будут использоваться для перевозки пассажиров на маршрутах №3 и 4, а новые автобусы выйдут на линию на наиболее востребованные – №5, 10, 18.

Ещё 20 автобусов марки «НефАЗ» АО «Мурманскавтотранс» направило на муниципальные маршруты ЗАТО г. Североморск, где с января этого года – самый новый парк общественного транспорта во всей области.

Кроме того, министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подготовлен и проходит согласование проект постановления регионального правительства, которое позволит использовать такие автобусы на самом востребованном маршруте № 105, соединяющим Мурманск и Североморск.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2022 года на основании анализа загруженности и пассажиропотоков на маршрутной сети Мурманской области в целом произошло увеличение объёмов выполняемых работ.

«Помимо новых машин мы увеличиваем ещё и количество рейсов. Если брать агломерацию Мурманск – Североморск, то их число выросло более чем на 20%. Как раз по тем запросам людей, по тем сигналам, которые от них были, чтобы северянам было удобнее добираться», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436267/#&gid=1&pid=20

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