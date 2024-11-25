Транспортная сфера попала в топ-7 самых дефицитных в стране. Мурманским транспортникам предлагают одни из самых высоких зарплат в СЗФО

В целом по стране прирост вакансий год к году (январь-середина ноября 2024 года к аналогичному периоду 2023 года) в транспортной сфере составил 31%, в этом году в профсфере было опубликовано почти 1,6 млн вакансий. В Мурманской области спрос на транспортников год к году вырос на 26%: местные работодатели искали более 6 тысяч сотрудников для работы в транспортном секторе.

20 ноября России отмечали День работников транспорта. По такому случаю аналитики hh.ru выяснили, как обстоят дела в профобласти «Транспорта, логистики и перевозок», где больше всего подобных вакансий в стране и в каком регионе предлагают самые высокие зарплаты специалистам транспортной сферы.

Транспортная сфера – в топ-7 самых дефицитных в стране по итогам октября – hh.индекс составляет 3,1 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Наибольший дефицит в региональном разрезе наблюдается в Чукотском АО (1,2), Еврейском АО (1,5) и в Тамбовской области (2,0). При этом профобласть «Транспорт, логистика и перевозки» – одна из самых человекоёмких в России, её доля от общего числа вакансий в стране по итогам октября составила 14,8%. Если посмотреть на конкретные специализации в транспортной сфере, то самыми дефицитными в стране окажутся водители – hh.индекс составляет 3,5 резюме на вакансию и машинисты – 2,3 резюме на вакансию.

Динамика вакансий

В целом по стране прирост вакансий год к году (январь-середина ноября 2024 года к аналогичному периоду 2023 года) в транспортной сфере составил 31%, в этом году в профсфере было опубликовано почти 1,6 млн вакансий. В Мурманской области спрос на транспортников год к году вырос на 26%: местные работодатели искали более 6 тысяч сотрудников для работы в транспортном секторе. Если говорить про другие регионы СЗФО, то по приросту новых вакансий по сравнению с 2023 годом лидируют: Ленобласть (спрос на транспортников вырос сразу на 60%), Калининградская область (+52%) и Карелия (+50%). Также высок спрос на транспортников и в Вологодской области (+60%), Новгородской области (+45%), Архангельской области (+41%), Коми (+42%) и Псковской области (+48%). Таким образом, ни в одном регионе СЗФО нет падения спроса на транспортников.

А вот больше всего вакансий в количественном выражении в стране в этом году в профобласти «Транспорт, логистика и перевозки» работодатели опубликовали в Москве – 185 тысяч вакансий, в Московской области – 160 тысяч, Санкт-Петербурге – 90,7 тысячи, в Свердловской области – 59,7 тысячи, в Краснодарском крае – 59,7 тысячи (наглядно на диаграмме).

Предлагаемые зарплаты

В конце этого года средняя предлагаемая заработная плата в области транспорта и логистики составляет 107,5 тысяч рублей, прирост к началу года – 16%, год к году – 27%. В Мурманской области зарплата в транспортном секторе за год выросла на 43% - до 104,6 тысячи рублей. В целом по СЗФО одну из самых высоких зарплат также готовы платить транспортникам работодатели из Коми (более 124 тысяч рублей), Архангельской области (более 105 тысяч) и Псковской области (более 102 тысяч).

Среди регионов-лидеров по средним предлагаемым зарплатам в 2024 году – многие из тех, что показали больший положительный прирост в вакансиях – это те же республики СКФО (Республика Ингушетия – 195,8 тысячи рублей, Чеченская Республика – 190 тысяч рублей, Кабардино-Балкарская Республика – 180,6 тысячи рублей), Ненецкий АО – 200 тысяч рублей, Чукотский АО – 186,9 тысячи рублей.

«На зарплаты влияет востребованность и дефицитность многих специалистов транспортной отрасли – одни водители категории Е не зря зовутся сейчас «новым золотом», а также то, что водители, машинисты и другие работники транспорта являются востребованными вахтовыми работниками – в целом по отрасли в октябре таких предложений было не менее 17% от общего числа в целом по стране. А вахтовые предложения всегда предполагают более щедрое вознаграждение», – комментирует директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.