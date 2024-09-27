Транспортники – новая элита рынка труда. Сколько платят водителям, логистам и курьерам Мурманской области и почему так много?

Эксперты hh.ru подвели итоги восьми месяцев на рынке труда Мурманской области и выяснили, что зарплаты транспортников обгоняют по уровню зарплаты педагогов, медиков, а по динамике также и средний доход жителя региона.

По данным hh.ru, средний уровень зарплат, который предлагали российские работодатели в целом по стране за последний месяц, составил 69,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень оплаты труда вырос более чем на треть (39%). В Мурманской области на данный момент средняя зарплата – 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем осенью прошлого года.

Прирост зарплат наблюдается во всех отраслях экономики и бизнеса. В целом по стране наиболее высокие медианные зарплаты за последнее время предлагали компании транспортно-логистической отрасли (139 тысяч рублей), в добыче полезных ископаемых (116 тысяч) и тяжёлом машиностроении (110 тысяч), а также строительные (103 тысячи) и нефтегазовые компании (102 тысячи рублей).

«Транспортно-логистические компании заняли лидирующую позицию как по размеру зарплат, так и по темпам их увеличения, причём со значительным отрывом. В первом полугодии 2024 года российские компании транспортной отрасли предлагали соискателям в 2 раза больше, чем годом ранее, тогда как участники других сегментов экономики увеличивали размер оплаты труда максимум на 38%. Ситуация в Мурманской области похожая: зарплата в транспортной сфере превысила 97,1 тысячи рублей, что на 36% больше, чем в 2023 году, а также на 62% больше, чем средний доход местного жителя. Подобный рост вакансий и зарплат и активной цифровизации бизнеса в транспортном секторе начался в 2020 году на фоне пандемии. Тогда компании стали выходить в онлайн и предлагать свои услуги и товары в интернете. Как следствие потребовалось множество курьеров, кладовщиков, водителей и менеджеров по продажам. Таким образом, переход бизнеса в онлайн-формат повышает спрос на определённые категории работников. Из-за такой динамики растет и крепнет конкуренция за работников-транспортников. Теперь сотрудники логистической отрасли могут выбирать более оплачиваемые для себя варианты, в том числе работу в такси или доставке», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Приведенные выше тренды подтверждаются аналитикой hh.ru. Так, водители каждый год подряд занимают верхние строчки по востребованности у местных работодателей. Не стала исключением и осень этого года. Так, первые строки по числу вакансий сейчас занимают продавцы и кассиры, на втором месте – менеджеры по продажам, на третьем – водители. В целом с начала года компании Мурманской области искали более 4,4 тысячи сотрудников для работы в транспортной отрасли. Это на 31% больше, чем в 2023-ем.

Растёт спрос и на конкретных работников в транспортном секторе. Так, спрос на водителей вырос в Мурманской области на 80% (более 2,2 тысячи рабочих мест с начала года). Водительский доход превышает 154 тысячи рублей (+82 тысячи за год). Увеличился спрос и на курьеров (+40% новых вакансий), подросли и зарплаты для этой категории работников (+19 тысяч - до 116 тысяч рублей). Выросли в цене и грузчики: их доход увеличился на 10 тысяч - до 55 тысяч рублей. Зарплаты кладовщиков взлетели на 12 тысяч за год - до 64 тысяч, доход местного начальника склада превышает 80 тысяч (+15 тысяч за год).