Транспортно-экспедиторская контора АО «ММТП» - 24 сотрудника из 14 династий

Транспортно-экспедиторская контора (ТЭК) АО «Мурманский морской торговый порт» всегда была и остаётся одним из ключевых подразделений предприятия. Именно его сотрудники, а это, как правило, представительницы прекрасной половины трудового коллектива, решают весь комплекс задач по документальному и фактическому сопровождению грузов, поступающих в порт.

Эта работа требует знания многих тонкостей и специфики транспортно-логистических операций и таможенного законодательства. Поэтому в транспортно-экспедиторской конторе трудятся те, кто знает и любит эту непростую работу. Возможно, именно это является причиной того, что в коллективе ТЭК трудится так много представителей трудовых династий: Надежда Михайловна Федотова, Марина Викторовна Беспалова, Татьяна Анатольевна Кошкина и Оксана Михайловна Терпугова, Наталья Владимировна Федоренко, Марина Павловна Аникина и Ирина Германовна Аникина, Надежда Владимировна Бохан, Алена Алексеевна Середа, Светлана Ивановна Рамазанова, Ульяна Алексеевна Хорева и Светлана Васильевна Хорева, Елена Олеговна Семёнова, Оксана Юрьевна Борецкая – всего 24 человека из 14 династий! На фотографии запечатлены лишь некоторые из них.

«У нас отличный коллектив, в котором сохраняются и развиваются традиции Мурманского морского торгового порта, которые мы приняли от наших родителей и которые сочетают как профессиональные, так и человеческие аспекты: знание и понимание того, какое важное значение имеет работа ТЭК для всего порта, а также ответственность, порядочность, готовность помочь коллегам и, конечно же, позитивное отношение к жизни!», - сказала начальник транспортно-экспедиторской конторы Марина Беспалова.

Напомним, сейчас в АО «ММТП» проходит конкурс «Вместе МЫ – команда». Его суть – в определении лучших коллективов, развитии наставничества и поддержке вовлеченности портовиков в жизнь коллектива. В его рамках отмечают представителей трудовых династий, популяризируют спортивные и культурные мероприятия. Награждать победителей будут ежемесячно в трех номинациях: «Лучший наставник», «Амбассадор порта» и «Лучшая трудовая династия».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249977%2Falbum-149919532_00%2Frev