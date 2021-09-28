+15,2° - в Мурманской области погода сегодня установила новый рекордХотели бы вы никогда не работать? «Да!», - ответили 27% жителей СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.21 13:30

Транспортно-логистический класс ММТП – мечты сбываются

К своей мечте – получить образование в сфере транспорта и логистики - юный мурманчанин Михаил Карпов шёл три года. Сначала поступил в транспортно-логистический класс (ТЛК) гимназии №8, который был создан по инициативе Мурманского морского торгового порта. О нём он узнал, когда учился в девятом классе. Решил поступить в ТЛК, как говорит сам, из детского интереса. А потом так загорелся мечтой работать в порту, что никакие трудности не могли остановить его на пути к этой цели. После были два годы напряженной и интересной учебы в гимназии и еще один год - в Мурманском арктическом государственном университете на факультете «Начальное образование». Но мечта стать портовиком не отпускала.

«Я много думал о том, к чему надо стремиться, и понял, что хочу связать жизнь с логистикой. А в будущем - пойти работать в Мурманский морской торговый порт», - говорит Михаил Карпов.

Спустя год, Михаил перевёлся на направление «Логистика». Его мечта – по крайней мере – её студенческая часть, сбылась. А помогли ему в этом специалисты АО «Мурманский морской торговый порт». Видя такую заинтересованность Михаила, они помогли ему стать студентом профильного направления подготовки в рамках целевого набора.

«Мы поддержали Михаила в его стремлении, потому что понимаем, насколько это важно, какой путь человек выбирает в юности. От этого зависит, какой дорогой он будет идти в жизни и, самое главное, к какой цели она приведет», - говорит начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

«Я безумно этому рад. Преподаватели в МАГУ сильные, есть очень много возможностей реализовать себя. Студенческая жизнь начинает закручиваться, и всё больше погружает в специальность», - рассказывает Михаил.

Вместе с ним в МАГУ учатся и другие воспитанники транспортно-логистического класса. Выпускница 2021 года Екатерина Филиппова выбрала для себя направление «Менеджмент». Она тоже поступила в вуз по целевому набору при поддержке АО «ММТП».

«Уроки, которые были в гимназии, сейчас очень помогают в адаптационном периоде. Знаю многих преподавателей университета, которые читали у нас лекции в гимназии. И вообще, атмосфера хорошая. Очень ценю, что сохраняются связи с ММТП. Мария Пономарева помогала мне написать школьный проект, связанный с нашим градообразующим предприятием. Сейчас планирую развивать его уже в университете», - говорит Екатерина.

А недавно Михаил, Екатерина и их товарищи приняли участие во встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артёмом Гришиным. В ней также принял участие директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев. Речь на встрече шла о самых разных аспектах профессиональной и человеческой реализации, о работе транспортного комплекса, в том числе, о деятельности АО «Мурманский морской торговый порт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 36 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Мурманская ТЭЦ начала масштабную реконструкцию сетевого хозяйства-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика