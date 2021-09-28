Транспортно-логистический класс ММТП – мечты сбываются

К своей мечте – получить образование в сфере транспорта и логистики - юный мурманчанин Михаил Карпов шёл три года. Сначала поступил в транспортно-логистический класс (ТЛК) гимназии №8, который был создан по инициативе Мурманского морского торгового порта. О нём он узнал, когда учился в девятом классе. Решил поступить в ТЛК, как говорит сам, из детского интереса. А потом так загорелся мечтой работать в порту, что никакие трудности не могли остановить его на пути к этой цели. После были два годы напряженной и интересной учебы в гимназии и еще один год - в Мурманском арктическом государственном университете на факультете «Начальное образование». Но мечта стать портовиком не отпускала.

«Я много думал о том, к чему надо стремиться, и понял, что хочу связать жизнь с логистикой. А в будущем - пойти работать в Мурманский морской торговый порт», - говорит Михаил Карпов.

Спустя год, Михаил перевёлся на направление «Логистика». Его мечта – по крайней мере – её студенческая часть, сбылась. А помогли ему в этом специалисты АО «Мурманский морской торговый порт». Видя такую заинтересованность Михаила, они помогли ему стать студентом профильного направления подготовки в рамках целевого набора.

«Мы поддержали Михаила в его стремлении, потому что понимаем, насколько это важно, какой путь человек выбирает в юности. От этого зависит, какой дорогой он будет идти в жизни и, самое главное, к какой цели она приведет», - говорит начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

«Я безумно этому рад. Преподаватели в МАГУ сильные, есть очень много возможностей реализовать себя. Студенческая жизнь начинает закручиваться, и всё больше погружает в специальность», - рассказывает Михаил.

Вместе с ним в МАГУ учатся и другие воспитанники транспортно-логистического класса. Выпускница 2021 года Екатерина Филиппова выбрала для себя направление «Менеджмент». Она тоже поступила в вуз по целевому набору при поддержке АО «ММТП».

«Уроки, которые были в гимназии, сейчас очень помогают в адаптационном периоде. Знаю многих преподавателей университета, которые читали у нас лекции в гимназии. И вообще, атмосфера хорошая. Очень ценю, что сохраняются связи с ММТП. Мария Пономарева помогала мне написать школьный проект, связанный с нашим градообразующим предприятием. Сейчас планирую развивать его уже в университете», - говорит Екатерина.

А недавно Михаил, Екатерина и их товарищи приняли участие во встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артёмом Гришиным. В ней также принял участие директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев. Речь на встрече шла о самых разных аспектах профессиональной и человеческой реализации, о работе транспортного комплекса, в том числе, о деятельности АО «Мурманский морской торговый порт».