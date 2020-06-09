Транспортные компании и частные перевозчики Мурманской области освобождены от уплаты транспортного налога

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку граждан и транспортные компании Мурманской области, вид деятельности которых включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон подписал губернатор Андрей Чибис.

От введения ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции пассажиропоток в общественном транспорте значительно сократился. Кроме того, в период пандемии COVID-19 перевозчики понесли дополнительные расходы на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Чтобы поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, правительство Мурманской области выступило с инициативой отменить транспортный налог за 2019 год на коммерческий транспорт: грузовые автомобили и автобусы. От уплаты налога за 2020 год также освобождаются транспортные предприятия региона.

Закон от 04.06.2020 №2508-01-ЗМО принят Мурманской областной Думой, подписан губернатором Мурманской области и размещен на портале правительства Мурманской области.

Воспользоваться региональной мерой поддержки смогут более 150 организаций и порядка 1000 ИП, зарегистрированных на территории Мурманской области. Льгота будет предоставлена в беззаявительном порядке, направление документов, подтверждающих право налогоплательщика на ее получение, не потребуется, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.