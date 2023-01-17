Транспортные компании Мурмана – за русский хоккей!

Любители и специалисты русского хоккея отмечают рост посещаемости домашних матчей хоккейного клуба «Мурман», который продолжает выступление в XXXI Чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге сезона 2022/2023.

Всё больше болельщиков команды от ясельного до пенсионного возраста приходят поддержать команду на каждой игре. Яркий пример – недавняя встреча «Мурмана» с казанским «Ак Барс-Динамо». В числе преданных болельщиков - руководители АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал», Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги – Филиала ОАО «РЖД» и ключевых компаний транспортного сектора Мурманской области.

«В этом сезоне особенно ярко видно, что хоккеисты и вся команда полностью выкладываются на каждом матче. Это стало возможно, благодаря постоянному вниманию к развитию команды со стороны попечительского совета клуба, костяк которого составляют компании транспортного сектора региона и наши партнёры. Эти усилия вместе с поддержкой со стороны наших болельщиков, которым мы очень благодарны, уже сейчас приносят свои плоды и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В течение ближайший недели хоккейный клуб «Мурман» проведёт сразу три домашние встречи. Уже 18 января ему предстоит скрестить клюшки с действующим чемпионом командой «Динамо» (Москва). Матч пройдёт на домашней арене – стадионе «Строитель» в 18.30. Приглашаем на матч! Посещение бесплатное. Болельщиков ждут яркие спортивные эмоции Суперлиги, а в перерыве между таймами – традиционный розыгрыш призов от клуба. Болеем за наших!

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта (Суперлиге). Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250808%2Fwall-149919532_2947