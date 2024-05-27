Транспортным компаниям кроме водителей теперь остро нужны и айтишники. Переход на отечественный софт вновь меняет рынок труда

На фоне прироста вакансий в сфере транспорта и логистики сократилась активность соискателей: в среднем в I квартале 2024 года кандидаты ежемесячно обновляли свои резюме более 500 тысяч, что на 2,3% меньше, чем в начале 2023 года.

По итогам I квартала 2024 года российские работодатели разместили около 420 тысяч вакансий в сфере транспорта и логистики, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было размещено порядка 260 тысяч вакансий. Такие данные приводятся в совместном исследовании платформы по оптимизации логистики для грузовладельцев и грузоперевозчиков «Loginet» и крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Согласно исследованию, рост спроса отмечен и в Петербурге. В первом квартале было размещено более 22 тысячи транспортных вакансий, что на 33% больше показателей прошлого года. В топ наиболее востребованных в транспортной сфере в начале этого года входят как у работодателей, так и у соискателей в целом одни и те же профессии: водитель, кладовщик, упаковщик и курьер. А вот наименее популярной оказалась профессия бортпроводника. Таких с начала года компании искали порядка 100 бортпроводников, что составляет долю менее 1% вакансий в транспортной сфере.

Динамика спроса на «классические» профессии в сфере логистики и транспорта, 2024 год:

Профессия Доля вакансий в сфере транспорта Водитель 41% Кладовщик 13% Упаковщик, комплектовщик 11% Курьер 10% Машинист 9% Грузчик 6% Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД 5% Диспетчер 2% Начальник склада 2% Руководитель отдела логистики 1% Бортпроводник 0,02%

Отмечается также, что вырос спрос на ИТ-специалистов в сфере логистики. Особенно сильно по сравнению с началом 2023 года он увеличился на дата-сайентистов (+188% новых вакансий от компаний, занятых в сфере транспорта и перевозок). Подобный всплеск на ИТ-специалистов может быть вызван среди прочего с активным процессом «переходу» грузовладельцев на отечественный софт. Именно поэтому на рынке труда наблюдается существенный прирост спроса на сотрудников с опытом работы в сфере облачных IТ-решений (наглядно на диаграмме 1).

«Учитывая достаточно молодой возраст российских ИТ-решений, сильных специалистов с логистической экспертизой на сегодняшний день крайне мало, не говоря о дефиците кадров на рынке логистики в целом. Например, мы при найме делаем акцент на знание логистических процессов, а ИТ-экспертиза приобретается за время работы в компании. Мы ориентированы на молодых и талантливых специалистов, а приоритетом при выборе кандидата, зачастую, становится умение нестандартно мыслить, основываясь на имеющемся уже опыте работы», — говорит основатель платформы оптимизации логистики «Loginet» Герман Раскин.

На фоне прироста вакансий в сфере транспорта и логистики сократилась активность соискателей: в среднем в I квартале 2024 года кандидаты ежемесячно обновляли свои резюме более 500 тысяч, что на 2,3% меньше, чем в начале 2023 года.

«Также мы видим, что из-за падения активности и числа соискателей в этой сфере упал и уровень конкуренции за работу. Так, если в начале прошлого года на одну транспортную вакансию приходилось 4-5 человек, то теперь в среднем 3. На фоне роста спроса на кадры в транспортной сфере компании продолжают повышать и предлагаемую зарплату. Так, в начале этого года в целом по РФ она достигла 92,3 тысячи рублей, что на 31 тысячу больше, чем в начале 2023. Доход в вакансиях, связанных с транспортной сферой Петербурга, тоже вырос на год с 64 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. Одни из самых высоких зарплат в транспортной сфере предлагают в СЗФО работодатели из Коми (более 127 тысяч рублей), НАО (от 120 тысяч), а также работодатели из Псковской области (более 101 тысячу), — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Северо-Западный ФО 86 321 ₽ Калининградская область 61 514 ₽ Вологодская область 76 227 ₽ Санкт-Петербург 83 706 ₽ Архангельская область 85 171 ₽ Ленинградская область 87 645 ₽ Новгородская область 96 738 ₽ Республика Карелия 100 440 ₽ Мурманская область 100 529 ₽ Псковская область 101 663 ₽ Ненецкий АО 120 000 ₽ Республика Коми 127 193 ₽

(Предлагаемые зарплаты в сфере логистики для ряда востребованных специалистов, Россия, 2024 год представлены на диаграмме 2).