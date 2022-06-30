#ТранспортСевера – в Мурманской области обновляется пассажирский транспорт
По программе обновления пассажирского транспорта, запущенной по поручению главы региона Андрея Чибиса, на территорию Мурманской области поставлено 135 автобусов и троллейбусов под брендом #ТранспортСевера. Из них 79 единиц уже работают на маршрутах регулярных перевозок.
На сегодняшний день в Мурманске уже работают 30 автобусов и 4 троллейбуса.
В ЗАТО Александровск работает 16 автобусов на маршрутах:
– №1 г. Полярный ул. Героев-Североморцев д.18 – пл. «Двух капитанов»,
– №2 г. Полярный пл. «Двух капитанов» –п.п. Губа Кислая,
– №3 г. Гаджиево ВАИ – Колышкина, д.130 – Плац в/ч 95155,
– №23 г. Снежногорск ул. П.Стеблина, д.2/3 – СРЗ «Нерпа»,
– №112 г. Снежногорск – г. Гаджиево/г. Снежногорск - н.п. Оленья губа,
– №113 г. Снежногорск – г. Полярный,
– №115 г. Гаджиево – г. Полярный.
В Кандалакше 4 автобуса на маршрутах:
– №106 г. Кандалакша – с. Колвица,
– №115 г. Кандалакша – н.п. Белое Море.
В Печенгском муниципальном округе работает 5 автобусов на маршрутах:
– №101 г. Заполярный – н.п. Корзуново,
– №103 г. Заполярный – н.п. Спутник,
– №117 г. Заполярный – н.п. Лиинахамари.
В ЗАТО Островной работает один автобус на маршруте №1 мкрн. Гремиха - мкрн. Островная.
В Кировско-Апатитской агломерации работает 19 автобусов на маршрутах:
– №10 ул. Гладышева ж/д ст. «Апатиты-1» – МОПБ – «Хлебозавод»,
– №10а ул. Гладышева – "Политехнический колледж»,
– №104 мкр. Кукисвумчорр – ул. Олимпийская - н.п. Титан,
– №128 Апатиты (пр.Сидоренко) – Кировск (мкр. Кукисвумчорр).
Оставшиеся 56 единиц проходят процедуру регистрации, дооборудования и технической наладки, и в ближайшее время будут выпущены на маршруты, с момента начали действия новых государственных контрактов.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2022 году за счёт программы обновлено 32,8% парка подвижного состава. Программа обновления рассчитана в том числе и на последующие периоды 2023-2024 годов, и в областном бюджете на эти цели уже предусмотрено 1,6 миллиарда.
В результате реализации программы обновления средний возраст транспорта общего пользования в 2021 году был снижен по сравнению с 2019 годом с 9,1 лет до 7,4 лет для троллейбусов и с 8,9 лет до 7,1 лет для автобусов.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/