ТранспортСевера – в Мурманской области обновляется пассажирский транспорт

По программе обновления пассажирского транспорта, запущенной по поручению главы региона Андрея Чибиса, на территорию Мурманской области поставлено 135 автобусов и троллейбусов под брендом #ТранспортСевера. Из них 79 единиц уже работают на маршрутах регулярных перевозок.

На сегодняшний день в Мурманске уже работают 30 автобусов и 4 троллейбуса.

В ЗАТО Александровск работает 16 автобусов на маршрутах:

– №1 г. Полярный ул. Героев-Североморцев д.18 – пл. «Двух капитанов»,

– №2 г. Полярный пл. «Двух капитанов» –п.п. Губа Кислая,

– №3 г. Гаджиево ВАИ – Колышкина, д.130 – Плац в/ч 95155,

– №23 г. Снежногорск ул. П.Стеблина, д.2/3 – СРЗ «Нерпа»,

– №112 г. Снежногорск – г. Гаджиево/г. Снежногорск - н.п. Оленья губа,

– №113 г. Снежногорск – г. Полярный,

– №115 г. Гаджиево – г. Полярный.

В Кандалакше 4 автобуса на маршрутах:

– №106 г. Кандалакша – с. Колвица,

– №115 г. Кандалакша – н.п. Белое Море.

В Печенгском муниципальном округе работает 5 автобусов на маршрутах:

– №101 г. Заполярный – н.п. Корзуново,

– №103 г. Заполярный – н.п. Спутник,

– №117 г. Заполярный – н.п. Лиинахамари.

В ЗАТО Островной работает один автобус на маршруте №1 мкрн. Гремиха - мкрн. Островная.

В Кировско-Апатитской агломерации работает 19 автобусов на маршрутах:

– №10 ул. Гладышева ж/д ст. «Апатиты-1» – МОПБ – «Хлебозавод»,

– №10а ул. Гладышева – "Политехнический колледж»,

– №104 мкр. Кукисвумчорр – ул. Олимпийская - н.п. Титан,

– №128 Апатиты (пр.Сидоренко) – Кировск (мкр. Кукисвумчорр).

Оставшиеся 56 единиц проходят процедуру регистрации, дооборудования и технической наладки, и в ближайшее время будут выпущены на маршруты, с момента начали действия новых государственных контрактов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2022 году за счёт программы обновлено 32,8% парка подвижного состава. Программа обновления рассчитана в том числе и на последующие периоды 2023-2024 годов, и в областном бюджете на эти цели уже предусмотрено 1,6 миллиарда.

В результате реализации программы обновления средний возраст транспорта общего пользования в 2021 году был снижен по сравнению с 2019 годом с 9,1 лет до 7,4 лет для троллейбусов и с 8,9 лет до 7,1 лет для автобусов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/