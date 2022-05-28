Мурманская область. Арктика (16+)28.05.22 17:00
#ТранспортСевера: благодаря областной поддержке в Кандалакше появились новые автобусы
В Мурманской области продолжается реализация программы по обновлению пассажирского транспорта, запущенной по поручению губернатора Андрея Чибиса. Благодаря областной поддержке этим летом в регионе появится более 130 единиц нового общественного транспорта.
В пятницу парку перевозчика в Кандалакше передали четыре новых автобуса, оформленных в стиле #ТранспортСевера, два из которых уже вышли на маршруты №106 «г. Кандалакша - с. Колвица» и №115 «г. Кандалакша – н.п. Белое Море». Два других автобуса проходят необходимые регламентные работы после длительного перегона, а также осуществляется постановка на государственный учет и установка модулей ГЛОНАСС и тахографов.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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